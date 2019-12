Cristiano Ronaldo e Leo Messi: il Natale dei fenomeni. FOTO

I due eterni rivali del calcio contemporaneo festeggiano il Natale in modi differenti: vacanze al mare per Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e famiglia: feste a casa per Leo Messi, insieme con la moglie Antonella Roccuzzo e i tre figli. E la Pulce sfoggia su Instagram un completo natalizio

Uno al mare, a torso nudo. L’altro a casa, con un pigiama natalizio. Ecco il Natale dei due eterni rivali, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Un giorno di festa differente per i due fenomeni che, a suon di record, si danno battaglia orma da oltre un decennio. CR7 e Leo stanno ovviamentw passando le vacanze in famiglia, con le rispettive compagne e i figli. Il portoghese è al mare con Georgina e i bambini, come si vede da una foto postata su Instagram. Relax in spiaggia per dimenticare il ko in Supercoppa con la Lazio e ricaricarsi in vista del 2020.