Dopo la vittoria contro il Manchester City, la Juventus si prepara al prossimo impegno in campionato contro il Venezia. La parola d'ordine è continuità, la prova per capire se la lezione è stata assorbita arriva sabato. C'è il Venezia ultimo in classifica

Una notte così i tifosi della Juventus non la vivevano da un po'. Una vittoria in Champions League contro una squadra come il Manchester City, in crisi di risultati è vero, ma pur sempre una squadra ricca di talento, forse alla vigilia in pochi lo avevano immaginato. Soprattutto per il modo in cui è arrivata e solo pochi giorni dopo la brutta prestazione vista contro il Bologna. È stata una Juventus attenta e concentrata, una Juventus che ha giocato da squadra senza amnesia, senza approcci sbagliati, senza mai uscire dalla partita, difetti che ultimamente si erano ripetuti in campionato.