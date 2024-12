Berlusconi: "Il Monza a chi può farlo crescere"

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sul futuro del Monza: "La volontà è di trovare qualcuno che possa insieme o da solo far crescere il Monza e occuparsene come noi vorremmo. Noi facciamo un altro mestiere, il calcio ormai è un mondo folle e il mercato è folle"

"La nostra volontà è quella di trovare qualcuno che voglia far crescere il Monza come noi vorremmo". Così Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-MediaForEurope, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano quale fosse la volontà della famiglia Berlusconi nei confronti del club, nel corso di un incontro con la stampa a Cologno Monzese. "Noi - spiega - facciamo un altro mestiere e il calcio è ormai un mondo 'folle'. Per il resto, non ho molto altro da aggiungere".-