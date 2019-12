17/30 ©Getty

Il 26 marzo, dopo 40 giorni, Icardi torna ad allenarsi con il resto della squadra ad Appiano Gentile. Spalletti non lo convoca per la Lazio: «L'ho trovato come un calciatore nuovo, non è ancora pronto». Al termine della sconfitta con i biancocelesti a San Siro il tecnico si toglie alcuni sassolini: «Umiliante trattare per fargli mettere la maglia dell'Inter (il riferimento è all'intercessione dell'avvocato Nicoletti, ndr). Per come si è comportato meritava di stare fuori. In settimana tornerà in gruppo e poi vedremo. Solo Messi e Ronaldo fanno la differenza, dovevo avere credibilità davanti allo spogliatoio».