SkySportYou, "Operazione nostalgia": vota il tuo campione o la squadra dei record

Del Piero, Totti, l'Inter dei record o il MIlan degli olandesi. Oggi il voto è per i grandi campioni del passato o le squadre che hanno fatto la storia del nostro campionato. Sei tu a scegliere quale momento rivedere, domani sera, in prima serata su Sky Sport UNO

L’appuntamento di oggi con #SkySportYou è un bellissimo amarcord dedicato ai grandi campioni e alle squadre che hanno scritto la storia della Serie A nel passato. Un’operazione nostalgia che potrai decidere tu. Votando il campione, tra Alex Del Piero e Francesco Totti, o la squadra, tra l’Inter dei record e il Milan degli olandesi. l'History Remix che avrà ricevuto più preferenze lo potrete rivedere in onda domani sera, domenica 29 marzo, su Sky Sport UNO in prime time. Per votare c’è tempo fino alle 20 di stasera.