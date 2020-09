La Lazio piega 3-2 il Vicenza: decide Luis Alberto

LAZIO-VICENZA: 3-2

13' Lazzari (L), 21' Ierardi (V), 25' Gori (V), 44' rig. Luis Alberto (L), 60' Luis Alberto (L)

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (87' Falbo), Vavro (54' Patric), Radu (63' Bastos); Lazzari (71' D. Anderson), Parolo, Escalante (71' Jony), Luis Alberto, Kiyine (54' Lukaku); Caicedo (79' Moro), Correa (54' Akpa-Akpro). A disp.: Alia, Adamonis, A. Anderson. All.: Simone Inzaghi.

Vicenza (4-4-2): Grandi (46' Pizzignacco); Bruscagin (46' Padella), Ierardi (71' Tronchin), Bizzotto (46' Cappelletti), Barlocco (46' Beruatto); Vandeputte (46' Zarpellon), Cinelli (46' Pontisso), Scoppa (46' Rigoni), Giacomelli (46' Nalini); Gori (46' Marotta; 71' Ouro Agouda), Meggiorini (46' Guerra). All.: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Sergio Palmieri (sez. di Conegliano)

Assistenti: Tomasi, Beggiato

Si conclude con un successo per 3-2 sul Vicenza l’ultima amichevole estiva della Lazio allo Stadio 'Rodolfo Zandegiacomo' di Auronzo di Cadore, dove la formazione allenata da Inzaghi ha preparato la nuova stagione sportiva. A sbloccare il match al 13’ del primo tempo è Lazzari con un preciso destro all’angolino, pronta però la replica del Vicenza che pareggia pochi minuti dopo con Ierardi. I biancorossi, neopromossi in Serie B, passano anche in vantaggio con Gori al 25’, ma un rigore calciato centralmente da Luis Alberto pareggi i conti a un minuto dalla fine del primo tempo. Al 60’ ancora Luis Alberto, questa volta su punizione, porta la Lazio in vantaggio con una traiettoria che si insacca all’incrocio dei pali: la rete che decide il match. Tra i volti nuovi, Inzaghi ha schierato per 71’ Escalante; spazio anche per Sofian Kiyine in campo per 54’