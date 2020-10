Il 9 ottobre 2019 Stefano Pioli diventava il nuovo allenatore del Milan, in sostituzione dell'esonerato Giampaolo. La firma improvvisa - era a un passo dal sedersi sulla panchina del Genoa, in quel momento ultimo in classifica - e un inizio in salita, poi l'arrivo di Ibra e la rinascita di tutta la squadra, fino all'exploit cominciato nel post-lockdown: da allora i rossoneri non hanno mai perso. Ecco i numeri registrati dall'allenatore in questo anno alla guida del Diavolo