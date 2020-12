Il capitano azzurro ha omaggiato ancora una volta il Pibe de Oro tatuandosi il suo volto sulla coscia sinistra. Da quando è scomparso Maradona, Insigne è andato a segno con due splendidi gol in campionato contro Roma e Crotone

Ancora un omaggio di Lorenzo Insigne a Diego Armando Maradona . Il capitano del Napoli, nella giornata di riposo dopo il netto successo degli azzurri nel 10° turno di campionato contro il Crotone, ha infatto deciso di dedicare un tatuaggio al suo idolo. L'attaccante azzurro, come testimoniato su Instagram dal suo tatuatore, si è fatto incidere sulla pelle, precisamente sulla coscia sinistra, il volto del Pibe de Oro , raffigurato mentre esulta con la maglia del Napoli.

Il volto di Maradona tatuato sulla coscia è l'ennesimo omaggio che Insigne rivolge al suo idolo. Oltre ai post sui social, infatti, il capitano del Napoli - che da quando è morto Diego lo scorso 25 novembre è sempre andato in gol in campionato - aveva depositato un mazzo di fiori all'esterno di quello che adesso è diventato lo stadio Diego Armando Maradona prima della gara contro la Roma, la prima disputata dagli azzurri in Serie A dopo la scomparsa del campione argentino. Nella stessa gara Insigne era andato a segno con un gran calcio di punizione e aveva esultato mostrando e baciando una maglia del Napoli con il numero 10 e il nome del Pibe de Oro.