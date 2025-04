L'allenatore dell'Inter dopo il ko con la Roma: "La squadra è viva, andremo a Barcellona con rispetto ma senza paura". Sul match: "Nel primo tempo non abbiamo giocato d'insieme come siamo abituati e la Roma ha fatto un'ottima partita" INTER-ROMA 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Cerca di analizzare nella maniera più lucida possibile, la terza sconfitta consecutiva (la seconda in campionato), Simone Inzaghi che con il ko rimediato in casa contro la Roma lascia una grande chance al Napoli: "Abbiamo subito tre sconfitte che fanno male, ma la squadra ci ha messo il cuore e i tifosi se ne sono accorti. L'abbraccio della gente a fine partita ci ha fatto piacere. In questi giorni dobbiamo cercare di ricaricare le energie fisiche e mentali e analizzare la partita di oggi"

"Pavard e Thuram a Barcellona? Vedremo..." "A Barcellona andremo con tantissimo rispetto ma non con paura - prosegue Inzaghi che poi fa il punto sull'infermeria -. Pavard ha una distorsione alla caviglia sinistra e nei prossimi giorni lo valuteremo. Non ci voleva perché è un giocatore molto importante. Thuram? Non so se ci sarà. I ragazzi stanno dando tutto e avranno sempre la mia riconoscenza". Tre sconfitte, come due anni fa quando poi l'Inter arrivò in finale di Champions: " E' vero, ma due anni fa non stavamo competendo su tutte le competizioni, a oggi abbiamo alzato l’asticella. Adesso Barcellona poi Verona. Andiamo avanti con fiducia cercando di recuperare giocatori. Il Barcellona non c’era bisogno di vederlo nella finale di Coppa del Re per capire che avversario è...".