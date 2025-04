Ranieri: "Soulé è stoffa pregiata"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Claudio Ranieri al 18° risultato consecutivo sulla panchina della Roma dopo il successo sull'Inter per 1-0 che alimenta le speranze di Champions dei giallorossi: "Era una partita che volevamo vincere per i nostri tifosi che non sono potuti venire. Voglio che i nostri tifosi siano contenti di quello che facciamo. La prima mezz'ora abbiamo fatto un bel calcio. Abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiudere la partita ma non ci siamo riusciti. Noi siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi. E' finita 1 a 0 e va bene". Una Roma schierata, un po' a sorpresa, con un sistema di gioco molto offensivo: "Certo. Ci ho lavorato, ma come avete notato poi, non avevo il punto di riferimento davanti. Così cerco di fare con quello che ho a disposizione. Con El Shaarawy e Baldanzi".