Dopo il primo posto conquistato nel girone di Europa League, il Milan vuole chiudere il 2020 anche in testa al campionato. Sulla strada dei rossoneri ci sarà il Parma, nel posticipo dell’11^ giornata, e come di consueto i giocatori sono liberi di lasciare Milanello la notte prima della partita. Una misura pensata per evitare di trascorrere troppo tempo lontano da casa. Tuttavia da qualche settimana c’è una novità: dopo il pranzo obbligatorio, i giocatori sono liberi di lasciare il centro sportivo ma chi lo fa deve portare con sé una… cena al sacco. Il club infatti prepara dei sacchetti con un sugo pronto da scaldare e poi pollo o salmone, così da tenere sempre controllata l’alimentazione dei calciatori, come se fossero a Milanello. Proprio per non lasciare nulla al caso.