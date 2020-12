Il Milan è "on fire", in campo e non solo: squadra super unita anche quando la distanza divide i compagni. E' il caso di Kessié, squalificato per la sfida con la Lazio risolta da Theo Hernandez al 92'... Il "Presidente" ha festeggiato così, da casa sua, con una dedica speciale: "La miglior squadra al mondo"

MILAN IMBATTUTO POST LOCKDOWN: UNICO CASO IN EUROPA