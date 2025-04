La presentazione della 34^ giornata di Serie A

Il trentaquattresimo turno di Serie A si gioca da domenica 27 a lunedì aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Juventus-Bologna, Lazio-Parma e Verona-Cagliari. La giornata di campionato, modificata per rispettare il giorno del funerale di Papa Francesco e il rinvio di Atalanta-Lecce, inizia domenica 27 aprile con un doppio appuntamento alle 12.30: Venezia-Milan e Como Genoa. Alle 15.00 occhi puntati su Inter-Roma, gara fondamentale per la corsa scudetto dei nerazzurri, e il derby toscano Fiorentina-Empoli. Alle 18.00 Juventus-Monza, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera della domenica vede scendere in campo il Napoli contro il Torino. La giornata di campionato si conclude lunedì 28 aprile con tre appuntamenti: alle 18.30 Udinese-Bologna, mentre alle 20.45 Lazio-Parma, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, e Verona-Cagliari in diretta su Sky Sport 253, da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol, canale Sky Sport 251.