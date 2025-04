Il capitano biancoceleste è stato il protagonista di "Champions of Made in Italy", rubrica della Lega Serie A. "Giocare per la Lazio è speciale, ti porta a essere tifoso e io da qui non intendo muovermi. Derby? Quello che accade durante la partita cambia l'umore della città, c'è un'aria abbastanza pesante nei giorni che lo precedono. Baroni non ha mai sbagliato a preparare una partita, impatto molto piacevole. Il gol all'Europeo è stato magico"

" Giocare per la Lazio è diverso, speciale , ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia. E io da qui non intendo muovermi ". Così Mattia Zaccagni a 'Champions of Made in Italy', rubrica della Lega Serie A. "Ora che sono stabilmente qui mi sento di aver avuto un gran privilegio nella vita . In questa squadra hanno giocato grandi campioni, ad esempio ho ereditato la fascia da capitano da Immobile che è un mio grande amico. A Verona ho vissuto 8 anni magnifici e intensi, poi c'è stato il cambiamento con Roma che è la capitale. Adesso il mio cuore è qui , dove ho costruito qualcosa di importante e una bellissima famiglia. Roma è Roma".

"Gol all'Europeo? Momento magico"

Zaccagni ha parlato anche del derby e di Baroni: "È come se quello che fa un calciatore in una partita possa cambiare l'umore di una città. Basti pensare che un mese prima mi iniziano a fermare per strada. Quando arrivi al centro sportivo ti accorgi se ci sarà un derby a breve, c'è una tensione, un'aria diversa, abbastanza pesante. La partita è molto sentita e quindi la sentiamo anche noi. L'arrivo di Baroni ha avuto un impatto piacevole, non ha mai sbagliato a preparare una partita, ci ha sempre dato calma e serenità". Poi sul gol all'Europeo: "Non lo scorderò mai, una gioia immensa, un qualcosa di unico. Mi sono passate tante immagini in testa, è indescrivibile, non saremmo passati se non avessi segnato. Un momento irripetibile, magico, speciale. Sapere che hai dato gioia all'Italia intera è qualcosa che ti porti dentro per sempre".