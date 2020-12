Secondo le prime indiscrezioni il centrocampista croato avrebbe riportato un infortunio al legamento crociato: sarà operato domani in Germania

Brutte notizie per il Cagliari. Marko Rog, uscito dopo 15 minuti nel corso dell’ultima sfida di campionato tra la sua squadra e la Roma, si è sottoposto ad accertamenti a Villa Stuart che avrebbero evidenziato la rottura del legamento crociato. Alla ripresa degli allenamenti di lunedì 28 dicembre, il giocatore era stato lasciato a riposo ufficialmente per un “fastidio al ginocchio destro” con il club che parlava di “accertamenti in corso”.

Calciomercato Cagliari, si punta su Nainggolan?

Inevitabile quindi che il club di Giulini possa pensare di trovare sul mercato un centrocampista per sostituirlo. Il pensiero torna allora a quel Radja Nainggolan molto cercato nel corso dell’ultima sessione estiva e ai margini in nerazzurro in questo inizio di stagione.