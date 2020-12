Il centrale nerazzurro parla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il soprannome The Wall mi piace. Lo Scudetto? È una parola che non ho paura di pronunciare, ma è presto per guardare così avanti: un passo per volta. Conte è un vincente, Lukaku tra i migliori centravanti al mondo"

L'autostima di certo non gli manca e nemmeno l'ambizione di voler puntare in alto e costruirsi, con il sacrificio, il proprio destino. De Vrij non è spaventato dagli 'scomodi' paragoni e quando gli viene affibbiato il soprannome di The Wall è orgoglioso. "Sì, mi piace, anche perché non avevo un soprannome in Olanda. Inoltre, nel mio video di presentazione all'Inter, costruivo proprio un muro - dice il centrale in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -. Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte ed è un difensore fortissimo". A Verona ha toccato le 100 presenze in nerazzurro, tempo perfetto per tracciare un bilancio della sua esperienza e guardare già al prossimo futuro: "La gioia più bella è stata il derby vinto in rimonta 4-2, in cui ho segnato dopo aver trovato il gol anche l'anno prima - racconta -, mentre la delusione più grande è stato il ko nella finale di Europa League. Ma è inutile guardare al passato, dalle sconfitte dobbiamo solo imparare. Anche quest'anno in Champions qualcosa ci è evidentemente mancato, ma il nostro approccio è sempre uguale a prescindere dalle competizioni. Vuol dire che proveremo a sfruttare questo vantaggio in campionato, ma dipenderà sempre e solo da noi".