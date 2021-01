Pedro e Mirante a parte, in panchina nel derby

Allenamento a parte per Pedro a Trigoria in vista del derby di venerdì. L'attaccante spagnolo, che avrebbe già voluto recuperare per il big match contro l'Inter, non sarà quindi sicuramente titolare nella stracittadina. Dopo due settimane senza allenamenti con il gruppo a causa di un problema al flessore dovrebbe comunque tornare tra i convocati, ma solo per la panchina. Stessa situazione per Davide Santon e Antonio Mirante. Tra i pali ci sarà quindi ancora Pau Lopez. Fonseca sembra quindi intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha pareggiato domenica contro l'Inter, con in attacco Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Dzeko.

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko