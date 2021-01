In occasione del Giorno della Memoria, Antonio Conte e Javier Zanetti si sono recati in visita al Memoriale della Shoah di Milano per onorare Arpad Weisz e le milioni di vittime dell’Olocausto: "Per non dimenticare mai", le parole postate dal tecnico dell'Inter su Instagram

In occasione del Giorno della Memoria, l’Inter si è recata in visita al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria di Arpad Weisz e delle milioni di vittime dell’Olocausto. Al Memoriale, in rappresentanza di tutto il mondo Inter, si sono recati il Vice Presidente Javier Zanetti e l’allenatore Antonio Conte. Il tecnico, reduce dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, ha poi postato sul proprio profilo Instagram un paio di foto con la scritta "Per non dimenticare mai". Conte e Zanetti hanno portato in dono una maglia nerazzurra con il nome Arpad Weisz ed il numero 18, che in lingua ebraica ha lo stesso valore numerico della parola 'Vita', per ricordare il grande calciatore e allenatore di origine ungherese, morto ad Auschwitz per mano dei nazisti.