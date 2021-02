Buone notizie dagli esami per il difensore danese, che inizierà presto un lavoro individuale di recupero. Per lo spagnolo confermata invece la lesione ai flessori della coscia sinistra: nuovo controllo tra una settimana

Dopo gli infortuni accusati nel derby di Coppa Italia contro l’Inter dello scorso 26 gennaio, Simon Kjaer e Brahim Diaz hanno svolto dei nuovi esami di controllo. Per il difensore centrale danese del Milan , che aveva riscontrato dei problemi muscolari al retto femorale, ci sono buone notizie: il controllo ha dato esito positivo e Kjaer potrà presto iniziare un lavoro individualizzato di ricondizionamento , al fine di recuperare al più presto per le prossime gare. Confermata invece la lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra per Brahim Diaz : il processo di guarigione del fantasista spagnolo procede però senza complicanze. Il giocatore proseguirà nelle cure e le sue condizioni saranno nuovamente controllate fra una settimana.

Gli infortuni e le gare saltate

Kjaer era stato sostituito da Tomori al 20’ della sfida contro l’Inter in Coppa Italia, e ha dovuto saltare l’ultima gara vinta dal Milan a Bologna. Brahim Diaz era invece uscito al 60’ della stessa partita per far posto ad Ante Rebic. Il suo infortunio pareva meno grave, ma così non è stato e anche lui ha dovuto saltare l’ultima gara.