Jens Petter Hauge è l’escluso eccellente dalla lista UEFA consegnata dal Milan per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. I rossoneri hanno ceduto Conti e hanno inserito Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia e Daniel Maldini nella lista B, quella riservata ai calciatori cresciuti in un vivaio italiano e nati dal 1999 in poi che abbiano avuto l'idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni. Dal mercato sono arrivati Mandzukic, Tomori e Meité, che sono stati tutti inseriti nella lista A. A farne le spese dunque è stato l’esterno norvegese, che proprio in Europa League ha segnato tre delle quattro reti finora siglate in stagione con la maglia del Milan (due al Celtic e una allo Sparta Praga); l’unico gol in campionato invece l’ha fatto al Napoli.