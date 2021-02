Torino, tamponi negativi: attesi ulteriori test

L'ultimo giro di tamponi effettuati sabato dai giocatori del Torino ha dato esito negativo. Lunedì ulteriori test, il cui esito si conoscerà martedì mattina. In caso di negatività la squadra partirà per Roma per la sfida con la Lazio, in caso contrario l'Asl potrebbe vietare la trasferta ai granata

Dopo il rinvio della partita contro il Sassuolo per la positività al Covid di otto calciatori e di un componente dello staff, i tamponi effettuati nel pomeriggio di sabato dai giocatori del Torino hanno dato esito negativo. Lunedì è previsto un altro giro, il cui esito si conoscerà martedi mattina. In caso di negatività la squadra partirà per Roma per la sfida contro la Lazio (in programma lo stesso giorno alle 18.30), se invece dovessero emergere delle positività è probabile che la Asl Città di Torino blocchi la trasferta. L'ultima volta che i giocatori granata hanno effettuato un allenamento di gruppo è stato lunedì 22 febbraio, prima della sospensione per le positività al coronavirus. Domani la squadra riprenderà ad allenarsi, prima di sapere il giorno successivo se partiranno per Roma oppure si fermeranno per la seconda giornata di campionato consecutiva.