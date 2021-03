Willie Peyote: "Per la salvezza del Torino accetto anche la squalifica da Sanremo"

E’ stata la famiglia a trasmettergli il tifo per il Torino. Poi, negli anni, si è appassionato sempre di più anche grazie a un giocatore simbolo come Giorgio Ferrini. Willie Peyote, a Sanremo 2021 con ‘Mai dire mai’, ha anche dedicato una canzone al suo ex capitano Glick. Si sente un tifoso orfano delle partite allo stadio e questo passaggio, in modo ironico come sempre, l’ha scritto anche nella sua canzone.