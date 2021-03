Prima tripletta con la Fiorentina per il 21enne serbo, protagonista assoluto nel 4-1 dei viola a Benevento. Enorme soddisfazione per Dusan, salito a quota 12 reti in campionato e particolarmente fortunato anche al fantacalcio. L'ha confidato lui stesso nell'immediato post-partita festeggiando il +10: "Grazie anche a Dragowski, è il mio portiere al Fanta. Assist per lui e tris per me!"

BENEVENTO-FIORENTINA 1-4, GOL E HIGHLIGHTS