Al Vigorito, con fischio d'inizio alle 18, in palio punti importanti, con due squadre che hanno dimenticato da un po' come si vince: entrambe reduci da un pareggio, in altri due scontri-salvezza (1-1 con lo Spezia per il Benevento; 3-3 con il Parma acciuffato nel recupero per la Fiorentina), la squadra di Inzaghi non vince addirittura da 10 turni (era il 6 gennaio), quella di Prandelli da 3 (unica vittoria nelle ultime 7)