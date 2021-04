Con la negatività del difensore, non ci sono più indisponibili a causa del coronavirus tra i nerazzurri. L’unico assente resta Vidal, che sta recuperando dopo l’intervento al ginocchio delle scorse settimane

L'Inter recupera anche Danilo D'Ambrosio per il finale di stagione. Il giocatore era risultato positivo al coronavirus lo scorso 16 marzo. Negativi tutti gli altri tamponi effettuati nella giornata di venerdì. Ottime notizie, dunque, per Antonio Conte che potrà contare sulla rosa quasi al completo per i prossimi impegni dei nerazzurri. D'Ambrosio si aggiunge ad Handanovic, Vecino e De Vrij che avevano contratto il virus nelle scorse settimane e che sono di recente tornati negativi. Resta invece indisponibile Arturo Vidal, che sta ancora recuperando da un'operazione al ginocchio di quasi un mese fa.