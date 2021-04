Il presidente nerazzurro, arrivato ieri in Italia, è già al lavoro per affrontare le questioni finanziarie contingenti e per pianificare il futuro del club. Sul tavolo il possibile prestito ponte di Bain Capital e la possibile acquisizione da parte di Suning delle quote societarie al momento in mano a LionRock (31%). Per quanto riguarda la parte sportiva - dal futuro di Conte al mercato - tutto rimandato a dopo l'aritmetica conquista dello scudetto