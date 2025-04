Serie A, quando si giocano le partite rinviate

Tutte in contemporanea mercoledì 23 aprile alle 18.30. La Lega serie A ha comunicato la data unica dei recuperi delle quattro partite rinviate oggi dopo la notizia della morte di Papa Francesco. Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus si giocheranno fra due giorni, in orario diverso da quello del derby di ritorno per le semifinali di Coppa Italia fra Inter e Milan che scenderanno in campo, sempre mercoledì 23 aprile ma alle 21.

