Per festeggiare lo scudetto dell’Inter da non perdere gli speciali di Sky per rivivere la stagione nerazzurra attraverso i gol, le immagini più belle e le parole dei protagonisti che hanno reso possibile la vittoria finale. Il palinsesto di Sky Sport 252 , dalle ore 18 , è infatti interamente dedicato agli approfondimenti, in onda anche su Sky Sport Uno e su Sky Sport Serie A (dopo Sky Calcio Club). Ovviamente tutti i contenuti sono disponibili anche on demand nella sezione dedicata allo scudetto nerazzurro.

E, per celebrare lo scudetto, si parte da due tra i protagonisti che lo hanno reso possibile: nello speciale “I’m back, Inter Campione: LuLa gol” tutti i gol segnati in questa stagione, in Serie A, dalla coppia Lukaku-Lautaro. Un intero campionato da gustare in 70 minuti con “Serie A Remix”, tutte le partite che hanno portato l’Inter fino allo scudetto. Un viaggio tutto da vivere con l’inconfondibile colonna sonora di Serie A Remix. E ancora: lo speciale “Tutti i gol” per ripercorrere, in mezz’ora, tuttele reti segnate nel campionato 2020-21. Per rivedere invece le partite decisive che hanno portato l’Inter a festeggiare il primo posto, da non perdere lo speciale “Le partite scudetto”. L’ultima celebrazione è per l’allenatore. Nello “Speciale Conte” la “ricostruzione”, attraverso le sue parole, dell’avventura sulla panchina nerazzurra: dal giorno della presentazione fino alla vittoria dello scudetto, arrivato alla seconda stagione sulla panchina dell’Inter.