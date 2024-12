Verona, Zanetti in panchina anche contro il Parma

Nessun esonero per Paolo Zanetti che resta sulla panchina del Verona almeno fino al prossimo match di campionato contro il Parma. Dopo un primo orientamento emerso nella giornata di ieri, la società ha confermato oggi la scelta, puntando sull’ex allenatore dell'Empoli per provare a risollevare la squadra scaligera

Ci sarà Paolo Zanetti domenica 15 dicembre sulla panchina del Verona che affronterà il Parma. L'allenatore degli scaligeri è stato confermato alla guida della squadra dopo le voci insistenti di esonero che avevano fatto seguito alla pesante sconfitta subita in casa nell'ultimo turno contro l'Empoli. Da ieri invece l'orientamento del club gialloblù era quello di proseguire con Zanetti che in campionato finora ha raccolto 4 vittorie e 11 sconfitte come bilancio