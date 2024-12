Le parole del centrocampista nerazzurro a Dazn: "In questo momento vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande, quindi non ho mai fatto credere a nessuno, in nessun modo, di volere o poter andare via. Ci sono tante squadre che hanno vinto campionato, coppa nazionale e Champions. Abbiamo tutte le possibilità per farlo anche noi"

Dai prossimi impegni in campionato al suo futuro. Nicolò Barella si racconta a Dazn: "Ciò che mi piacerebbe di più è essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per questo club - dice il giocatore commentando le voci di mercato - Io ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all'Inter, in questo momento vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande, quindi non ho mai fatto credere a nessuno, in nessun modo, di volere o poter andare via. Non so neanche se ci siano state offerte, non c'è mai stato nemmeno un confronto con il mio procuratore su questo".