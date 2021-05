Kulusevski: "Mi aspettavo le difficoltà alla Juve"

L'attaccante della Juventus ha fatto un bilancio della sua prima stagione in bianconero: "Sapevo che venendo alla Juve non sarebbe stato facile, ma non ho rimpianti". Verso il Milan: Morata favorito su Dybala per affiancare Ronaldo

Appena 4 gol in 31 partite di campionato, solo la metà (16) giocate da titolare. Le premesse (e le speranze), un anno fa, quando era arrivato dal Parma erano diverse. Ma le difficoltà affrontate nel primo anno di Juve non hanno spento l'abizione di Dejan Kulusevski: "Sapevo che venendo a Torino non sarebbe stato facile - ha ammesso in esclusiva a Sky Sport -, ma è giusto così. Se fosse stato tutto rose e fiori, non sarebbe stato divertente...". Così, secco. Sfacciato. Come in una delle sue giocate. E poi schietto e sincero, quando si tratta di parlare di tattica: "Ho cambiato ruoli e modo di giocare, ma i concetti sono stati quasi sempre gli stessi: dialogare coi compagni, giocare vicino agli attaccati ed essere sempre nel vivo del gioco. Ho fatto meno assist e meno gol dell'anno prima, ma è normale. In alcune partite ho fatto meglio, in altre peggio. Più di questo però non avrei potuto fare. Non ho rimpianti".