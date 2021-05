Al minuto 65 di Juventus-Inter, con i bianconeri in vantaggio 2-1, Lautaro Martinez mette il pallone in rete con un grande gesto tecnico in semirovesciata. L'argentino ha segnato però a gioco fermo, perché l'arbitro Calvarese aveva fischiato una spinta di Lukaku ai danni di Chiellini