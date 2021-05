Inter, tre passi per progettare il futuro

Prestito. Coppa. Incontro. Il menù dei campioni d’Italia è servito. Archiviate le decisioni di Calvarese con un po’ di rabbia ma con un bel sorriso tricolore - “Menomale che non c’era nulla in palio” - pensano all’Inter, adesso testa al futuro. Verso la fine della settimana arriverà la chiusura del prestito americano che permetterà alla società di avere nuova linfa vitale. Nel week end ci sarà la consegna del trofeo contro l’Udinese e la festa scudetto, poi riflettori sull’incontro tra Zhang e Conte. Entrambi partono da un’idea comune: gli piacerebbe andare avanti e non smontare il grande lavoro fatto. Il punto del meeting verterà sul come andare avanti. Zhang spiegherà le possibilità del club e la necessità di sistemare i conti dopo i tanti sforzi fatti per arrivare in cima. Antonio chiederà garanzie per poter continuare a lottare per obiettivi importanti. Conte è stato preso per vincere. Ha rischiato e trionfato, e ora vorrebbe continuare con le stesse ambizioni. Quanti e quali sacrifici può accettare? Dalla risposta a questa domanda dipenderà il futuro ma ci sono due indizi. Primo: l’ingaggio importante di Conte che tra l'altro coincide con un momento storico segnato ovunque da difficoltà economiche. Secondo: il legame che si è creato tra allenatore e giocatori. Ad Appiano Conte ha costruito un fortino. Se lui resterà, sarà un grande segnale per tutti. Viceversa la nascita di uno scenario di ridimensionamento. Per questo alla fine converrebbe a tutti andare avanti insieme da campioni d’Italia.