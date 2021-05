De Ligt: "Juve, sto bene e mi sento apprezzato"

La Juventus ha chiuso la stagione con due trofei e una qualificazione in Champions acciuffata all'ultima giornata. Nonostante questi risultati, la società bianconera ha deciso di separarsi da Andrea Pirlo e ripartire da Massimiliano Allegri. Della squadra farà parte anche Matthijs De Ligt, che ha dichiarato di trovarsi molto bene a Torino: "Sono molto contento alla Juve – le sue parole a ESPN - Anche se le prestazioni della squadra sono state inferiori rispetto agli anni precedenti, mi sento bene in campo e apprezzato da tutti. Non so se mi lascerebbero andare, ci sono molti club che hanno problemi economici ma dovreste chiederlo alla società". Più volte è stato accostato al Barcellona: "Non lo so, ma non penso ad altri club perché non ha senso. Non si è fatto ancora avanti nessuno".