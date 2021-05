Max Allegri trascorre nella sua Livorno il primo giorno del ritorno ufficiale sulla panchina della Juve. Qui è sceso in campo per una partita amichevole nel famoso "gabbione" dei bagni Fiume per omaggiare Armando Picchi a 50 anni dalla scomparsa. Presenti, fra gli altri, anche Igor Protti, Cristiano Lucarelli, Leonardo Pavoletti, Leo Picchi e il sindaco Luca Salvetti

ALLEGRI-JUVE, E' UFFICIALE - MAX AL "GABBIONE" DI LIVORNO. VIDEO