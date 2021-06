Addio a Boniperti, le reazioni del mondo del calcio

10/17

GIOVANNI TRAPATTONI: "Giampiero Boniperti per me è stato come un padre: nel calcio a lui devo molto, se non tutto, e la notizia della sua morte per me è un colpo al cuore. 'Alla Juve vincere non è la cosa importante ma l’unica cosa che conta' è la frase che lo descrive perfettamente. Ma dietro quell’apparenza di durezza, che poi era solo rigore etico e un voler esser esigente con gli altri e con se stesso, c’era un presidente pronto a insegnare e a sostenerti, anche nelle sconfitte”.