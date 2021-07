Ufficiale, Rocchi nuovo designatore di Serie A e B

La scelta del Comitato Nazionale dell'Aia e del neo presidente Alfredo Trentalange è stata comunicata ufficialmente in Federcalcio a Roma, Rocchi avrà come vice l'ex arbitro Gervasoni e gli ex assistenti internazionali Di Liberatore e Manganelli. Sostituisce Nicola Rizzoli

Gianluca Rocchi è ufficialmente il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B al posto di Nicola Rizzoli. La scelta del Comitato Nazionale dell'Aia e del neo presidente Alfredo Trentalange è stata comunicata ufficialmente oggi in Federcalcio a Roma, alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina, che solo un anni fa aveva scelto Rocchi come consulente per i rapporti istituzionali tra Aia, Figc e club. Rocchi avrà come vice l'ex arbitro Gervasoni e gli ex assistenti internazionali Di Liberatore e Manganelli.

"Spero di trasmettere agli arbitri lo stesso spirito di squadra della nostra Nazionale", le prime parole del nuovi designatore.