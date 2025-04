Le partite di Serie A di oggi

Oggi, mercoledì 23 aprile, in campo per il recupero della 33^ giornata di Serie A. Alle 18.30 Torino-Udinese, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW. Dalle 17.30 con Fabio Tavelli, Paolo Condò e Lorenzo Minotti, compreso il pre e post partita anche delle altre tre gare in programma, e dalle 23.30 un’edizione speciale di Serie A News con Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio per rivedere tutte le immagini, le interviste e i commenti della giornata

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-UDINESE