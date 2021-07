Spezia, Thiago Motta: "Sono nel posto giusto"

Si è presentato carico e con le idee chiare il nuovo allenatore della squadra ligure. "Questa è una grandissima opportunità - ha detto in conferenza -, l'obiettivo è di alzare il livello. Non sarà lo Spezia di Thiago Motta ma di tutti. Mercato? Ho già parlato e condiviso le necessità con la società, lavoreremo per tenere i migliori e crescere"

Lo Spezia riparte da Thiago Motta. Prima uscita ufficiale per il nuovo allenatore, presentato alla stampa, che ha preso il posto di Vincenzo Italiano. Un ritorno in Italia per l'ex centrocampista, due anni dopo l'esperienza sulla panchina del Genoa: "Spezia è il posto giusto nel momento giusto - racconta Thiago Motta - Io volevo tornare ad allenare, non per forza in Italia. Pecini mi ha convinto subito. Italiano qui ha fatto un grandissimo lavoro, adesso è in un'altra squadra e gli auguro il meglio. Non sarà lo Spezia di Thiago Motta, ma di tutti. Questa è una bella sfida, una grandissima opportunità. Cercherò di fare il mio lavoro al meglio possibile affinché ciascuno mostri il proprio potenziale".