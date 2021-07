Riparte da Marassi, contro la Samp, la stagione della squadra di Pioli che vuole replicare quanto di buono fatto nello scorso campionato. Avvio non semplice per i rossoneri che alla 3^ giornata ospiteranno la Lazio e in quella successiva faranno visita alla Juve. Derby contro l'Inter alla 12^ (in casa) e alla 24^ giornata. Chiusura al Mapei contro il Sassuolo

E' la stagione delle conferme per il Milan di Stefano Pioli che riparte dal bel secondo posto conquistato nella passata stagione. Per i rossoneri partenza non certamente semplice, in trasferta, contro la Sampdoria. Nella gara d'esordio della scorsa stagione il Milan sconfisse il Bologna per 2-0 e non ottiene due successi consecutivi nella prima giornata, mantenendo la porta inviolata, dal 2003. L'ultima volta che il Milan ha iniziato la stagione a Marassi risale al 2007-08, in quel caso contro il Genoa, quando i rossoneri conquistarono un netto successo per 3-0. Dopo una seconda giornata più soft (contro il Cagliari a San Siro), per Pioli arrivano due sfide decisamente più complicate: alla 3^ ci sarà la Lazio sempre in casa (ritorno alla 34^), la settimana successiva (alla 4^ giornata), il Milan farà visita alla Juve, match replicato a campi invertiti alla 23^ giornata. Derby cittadino contro l'Inter previsto alla 12^ e alla 24^ giornata. Gli altri big match in programma: Roma-Milan all'11^ (ritorno alla 20^), confronto con il Napoli alla 18^ a San Siro, e alla 28^ allo stadio Diego Armando Maradona. Atalanta alla 7^ e alla 37^. I rossoneri chiuderanno la stagione al Mapei Stadium contro il Sassuolo.