"Noi giocatori lavoreremo forte per realizzare i vostri sogni". Romelu Lukaku, nella serata di domenica, è arrivato ad Appiano Gentile anticipando il suo rientro per mettersi subito a disposizione dell'Inter. Oggi il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi dopo l'avventura con il Belgio agli Europei in cui ha segnato 4 gol in 5 partite: "Sono veramente contento di essere tornato. Speriamo di continuare il percorso che abbiamo iniziato e di continuare a vincere", le sue prime parole ai microfoni di Inter TV. Lo scorso anno, con Antonio Conte, era stato decisivo per la vittoria dello Scudetto con 24 reti. Ora si è detto molto carico per il prossimo campionato: "Le vacanze sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, poi sono andato a Miami, poi a Turks and Caicos con mia mamma e mio figlio, poi sono tornato a Miami. Ho riposato un po’ però mi sono anche allenato per essere in forma e per cominciare bene. Adesso abbiamo qualche settimana per prepararci al meglio per il campionato, speriamo di fare bene e anche meglio dell’anno scorso". Un titolo che i nerazzurri vogliono confermare sul campo.