Lazio, pari con il Padova: ad Auronzo finisce 1-1

LAZIO-PADOVA 1-1

19' Della Latta (P), 43' rig. Luis Alberto (L)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (64' Fares), Luiz Felipe (64' Vavro), Patric (64' Radu), Hysaj (46' Marusic); Milinkovic (46' Cataldi), Leiva (64' Escalante), Luis Alberto (64' Akpa Akpro); F. Anderson (46' Romero), Caicedo (46' Muriqi), Moro (64' A. Anderson). A disposizione: Strakosha, Adamonis, Kamenovic, Durmisi,, Bertini, Shehu, Maistro, Jony, Adekanye. Allenatore: Maurizio Sarri

PADOVA: Vannucchi, Pelagatti (46' Andelkovic), Kirwan, Ronaldo (46' Buglio), Gasbarro (64' Ilie), Valentini, Jelenic (46' Settembrini), Hraiech (55' Vasic, 88' Franchini), Nicastro (46' Santini), Della Latta (46' Biasci, 90' Piovanello), Bifulco (46' Paponi, 82' Chiricò). A disposizione: Burigana, Fortin, Moro. Allenatore: Massimo Pavanel

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco Veneto)

Si chiude con un pareggio la prima parte della preparazione estiva della Lazio. Ad Auronzo di Cadore i biancocelesti non sono andati oltre l'1-1 contro il Padova, club che milita in Serie C. Una prestazione che non ha soddisfatto Maurizio Sarri che, più volte, ha alzato la voce nei confronti della sua formazione per quanto visto in campo. La Lazio ha sofferto la velocità sugli esterni del Padova che ha sbloccato il risultato dopo 19 minuti con Della Latta. Il suo tiro dal limite ha spiazzato Reina, complice una deviazione di Luiz Felipe. La reazione dei biancocelesti arriva sul finale del primo tempo: accelerazione di Hysaj che entra in area e viene steso da un avversario. È calcio di rigore. Dal dischetto Luis Alberto non sbaglia. Nel secondo tempo Sarri cambia tutta la formazione, eccezion fatta per Reina, ma il risultato non cambia.