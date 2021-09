Il presidente nerazzurro non ci sta e invita tutto l'ambiente Atalanta a mantenere i piedi per terra: "Non si può fare un funerale dopo un pareggio con il Bologna, noi abbiamo vinto tre scudetti consecutivi andando tre volte in Champions. Prima puntiamo a fare 40 punti, poi a confermarci in Europa, ma la priorità rimarrà sempre l'equilibrio nei conti. Abraham? Ingaggio fuori portata, altro esempio di cosa non possiamo essere"

La stagione dell'Atalanta si è aperta con una vittoria sofferta sul campo del Torino e un pareggio interno contro il Bologna. Risultati non esaltanti che però non preoccupano il presidente Antonio Percassi, che anzi, intervistato dall'Eco di Bergamo, rivendica il lavoro fatto in queste stagioni e richiama tutto l'ambiente Atalanta a mantenere i piedi per terra: "Mi piacerebbe che si smettesse di parlare di scudetto: siamo l’Atalanta e di scudetti ne abbiamo appena vinti tre consecutivi conquistando tre terzi posti in Serie A. Siamo l’Atalanta, non esiste che pareggi col Bologna e facciamo i funerali… Noi gestiremo sempre la società per garantire l’equilibrio, come prima cosa è fondamentale mantenere i conti in ordine. Secondo me ci siamo rinforzati. Senza la cessione di Romero non sarebbe stato possibile ampliare l’organico in tutti i reparti. Io ho il dovere di tenere i piedi per terra. Si deve smettere di pensare che l’Atalanta possa vincere lo scudetto. Così si perde la misura e non si è mai contenti. Non derogheremo mai alle nostre regole, quindi prima bisogna arrivare in fretta ai 40 punti. Prima ci arriviamo e prima potremo guardarci intorno, perché il passo successivo sarà puntare a confermarci in Europa. Ma prima conta confermarsi in categoria".