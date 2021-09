Il centrocampista della Nazionale, autore di una doppietta alla Salernitana nell'ultima uscita in giallorosso, aveva lasciato il gruppo di Mancini per essere valutato dallo staff medico della Roma in seguito a un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, il giocatore torna a disposizione di Mourinho per la sfida con il Sassuolo di domenica sera

