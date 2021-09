Sono ore di apprensione per la Juventus in vista del big match di campionato contro il Napoli. Per la sfida della terza giornata contro gli azzurri di Luciano Spalletti, in programma sabato 11 settembre alle 18 allo stadio Maradona, Massimiliano Allegri rischia di perdere, infatti, anche Federico Chiesa. L'esterno della Nazionale, nella mattinata di mercoledì, ha lasciato il raduno dell'Italia per rientrare a Torino e sottoporsi a nuovi esami presso il J Medical. Da valutare, per il classe '97, c'è l'entità del fastidio muscolare al bicipite femorale della coscia rimediato dopo le partite giocate con Bulgaria e Svizzera. I primi accertamenti del caso hanno escluso lesioni, ma la sua presenza a Napoli resta in dubbio. Chiesa, nelle prossime ore, sarà tenuto sotto controllo dallo staff bianconero poi verrà presa una decisione sul suo eventuale utilizzo.