Marotta: "Avevamo chiesto noi il rinvio di Inter-Roma"

Il presidente dell'Inter ha spiegato il perché il club nerazzurro aveva chiesto il rinvio del match contro la Roma: "Non si è mai visto che una squadra che deve giocare una semifinale di Champions di mercoledì giochi la domenica. Per questo volevamo il rinvio ma capisco che il calendario è intasato". Sul futuro: "Mercato? Interventi mirati per abbassare l'età media"

"Mercato? Interventi per abbassare età media e alzare il patrimonio"

Il presidente dell'Inter ha anche parlato di futuro e sugli interventi previsti in chiave mercato: "Non attueremo una rivoluzione. Andremo avanti con l’inserimento graduale di qualche profilo - conclude - Dobbiamo abbassare l’età media e alzare il patrimonio. Questo è il nostro obiettivo, ma non andremo a sconvolgere una rosa già di per sé competitiva".