Cesc Fabregas dovrà fare a meno dell'attaccante senegalese fino al termine della stagione. Diao ha subito un infortunio al piede in allenamento, una probabile frattura da stress che lo costringerà lontano dai campi di gioco per un periodo di circa due mesi. Stagione finita per l'uomo in più del Como: da gennaio 15 partite e 8 gol segnati

SOLO RETEGUI MEGLIO DI DIAO DA GENNAIO