FEDERICO DIMARCO: voto 7



Prima da titolare nella squadra del cuore, e pallone che entra baciando l’incrocio dei pali. Pathos, sentimenti, foto ricordo da archiviare subito. Tutto dentro una partita nella quale, come sempre, Dimarco si dimostra adatto a tutto. A imbiancare in difesa, come a pennellare in attacco. In una sfida, Samp-Inter, in cui si impongono i difensori (tre gol su quattro) e i piedi mancini, da cui arrivano tutte le segnature. PITTORE

LA STORIA DI DIMARCO CON L'INTER