A Sky Calcio Club Paolo Di Canio è tornato sul rigore sbagliato da Federico Dimarco in Inter-Atalanta. "Lui è un giocatore molto bravo, ha fatto un super gol contro la Sampdoria ma in quel momento non c'era nulla da perdere. Quando l'ho visto sul dischetto mi sono chiesto subito perché non avesse preso la palla Dzeko, che ha tra l'altro avuto un grande inizio di stagione"

