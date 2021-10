Marusic: "Uniti con Sarri. Rinnovo? Parliamo"

"Abbiamo avuto mister Inzaghi per cinque anni, giocavamo con il 3-5-2. Con Sarri lavoriamo di più, ha cambiato molto, si gioca in un altro modo. Siamo uniti e vogliamo dare il massimo per il nostro gruppo". Parla così Adam Marusic in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato del Bentegodi tra Verona e Lazio: "Ho fatto il primo gol in Serie A proprio contro il Verona, sono cresciuto tanto e anche domani vogliamo fare risultato. Ogni giorno cerchiamo di migliorare sulla continuità, contro il Bologna abbiamo perso e adesso vogliamo fare punti anche fuori casa. Domani andiamo a vincere. Il Verona ha tanti giocatori forti, oggi ci alleniamo e dobbiamo preparare al meglio la gara ed essere attenti”. Il calciatore della Lazio ha poi parlato così del suo futuro, visto il contratto in scadenza a giugno: "Io qui sto bene, ho un buon rapporto con tutti e con la società, stiamo parlando del rinnovo e vediamo cosa succede".